Creed 3: Jonathan Majors a lezione da Naruto per una scena del film

Creed 3 è quasi arrivato e siamo sempre più vicini a vedere come se l’è cavata Michael B. Jordan nel suo debutto alla regia, in un importante passo in avanti per mostrare la sua visione e dare vita al suo flusso artistico.

L’artista si è sempre dichiarato fortemente influenzato dagli anime e, a quanto pare, Naruto avrebbe avuto un ruolo fondamentale nella creazione di uno dei combattimenti più importanti del film. Quindi, oltre ad allenamenti estenuanti e a un'alimentazione adeguata per prepararsi a Creed 3, una parte dello studio degli attori avrebbe riguardato l'animazione giapponese.

La notizia ci giunge da Jonathan Majors e da una dichiarazione sul suo lavoro sul set di Creed 3: alla domanda sull’approccio di Jordan alla regia, l’attore ha spiegato come la star spesso parlasse di come gli anime e la loro complessità a proposito dei legami di amicizia avesse ispirato Crede 3 nel profondo.

Majors in tal senso ha rivelato: “È un grande fan degli anime. Parla sempre della complessità dell’amicizia in queste storie, con rivalità e cose di questo tipo. Mi ha mostrato uno dei suoi combattimenti preferiti tra due amici che arrivano al punto della loro battaglia in cui tutto sembra crollare. C’è questa idea di un combattimento esterno e di un combattimento interno e poi ancora un altro combattimento che è un metacombattimento o qualcosa di spirituale".



Ovviamente i fan del cartone potranno immaginare quale scena Jordan abbia mostrato al suo collega sapendo che Creed 3 parla di come Adonis stia continuando a dominare sul ring fino al ritorno in scena del suo amico d’infanzia Damian e all’inevitabile scontro sul ring.

Anche Naruto esplora questo tema con Naruto e Sasuke che hanno ridefinito questo tipo di separazione anni fa anticipati a loro volta da Kakashi e Obito che hanno affrontato il loro dramma durante la Grande Guerra Ninja in scene che Jonathan Majors avrà dovuto guardare e riguardare sul set dell’ultimo spin-off della saga di Rocky.

In attesa di poterlo vedere finalmente nelle sale, possiamo avere un'anticipazione di quello che sarà il nuovo film di Michael B. Jordan nelle prime reazioni alla regia di Creed 3.