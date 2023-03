Creed 3, Jonathan Majors: 'Damian è forte, intelligente e ha tanta fame'

Jonathan Majors è sempre più sulla cresta dell’onda, con Creed 3 appena sbarcato nelle sale di tutto il mondo e con il suo ruolo di villain nella nuova fase del Marvel Cinematic Universe. In un’intervista ha parlato del suo ultimo personaggio, del successo che sta riscuotendo nel suo lavoro e dei pregiudizi che deve ancora affrontare.

Gli ultimi anni della carriera di Jonathan Majors sono stato un crescendo di soddisfazioni per l’attore nato in California: da The Last Black Man in San Francisco a Lovecraft Country e fino al primo film diretto da Michael B. Jordan (Creed 3, di cui vi lasciamo il trailer), Majors, non ancora trentacinquenne, si sta prendendo con ferocia e dedizione il proscenio del mondo di Hollywood.



In una chiacchierata su Zoom l’attore ha parlato di se stesso, delle sue motivazioni e di come è riuscito a calarsi nei panni dei suoi personaggi: “A 33 anni sono ancora pieno di energie (la traduzione letterale sarebbe un po’ più colorita di così). Forse dovreste parlarne con il mio terapeuta. Vivo in un bel posto e quando varco il portone la gente ancora mi guarda perché sono un giovane nero che vive in quel tipo di edificio. È un gruppo piccolo di persone ma ancora non riescono ad accettarlo del tutto. Io entro col cappuccio alzato e con i miei cani. E ogni volta è come se dovessi spiegare - ragazzi, c’è un solo nero che vive qui e sono io. Mi dispiace, sono un attore e posso anche cambiarmi d’abito, ma resterò sempre io. Se ho una scimmia sulla spalla? Ho tutta una famiglia di scimmie, e diventano sempre più pressanti mano a mano che mi accorgo di quello che succede nel mondo”.



Questa attitudine gli è stata probabilmente di grande aiuto nell’interpretare Damian Anderson, il pugile avversario di Adonis Creed nel nuovo film della saga.

Damian è un amico d’infanzia di Adonis incarcerato per anni e appena rilasciato che cerca di trovare un nuovo spazio per sé nella società. Majors a proposito del comprendere il suo personaggio ha spiegato: “Anche se non sono mai stato in carcere ho avuto a che fare con i carceri minorili, con le espulsioni scolastiche e tutte queste cose fino all’età adulta. Quindi capivo Damian. Ma ciò che mi avvicina a questa storia è il fatto che l’uomo che mi ha cresciuto è un ex detenuto, per quanto sia orribile questa espressione. Ho capito, attraverso lui, come lavora una mente incarcerata. Sono stato testimone dello sviluppo di quella mentalità”.



Ancora parlando del suo personaggio e delle sue motivazioni, Majors ha continuato: “Damian è un pugile particolare. Un misto di sopravvivenza in prigione e pugilato delle origini. È un combattente molto intelligente. È forte, intelligente e ha tanta fame”.

E sarà proprio la fame a contraddistinguere il rivale di Adonis Creed dal campione del mondo, ormai abituato al lusso e più attento ad altri aspetti della sua vita.



Jonathan Majors e Michael B. Jordan sono nelle sale con l’ultimo film dello spin-off di Rocky. Andrete a vederlo? La nostra redazione, ovviamente non ha perso l’occasione e, da parte mia, colgo l’opportunità per lasciarvi la recensione di Creed 3.