Creed 3 entra in pre-produzione: Zach Baylin scriverà il copione per Michael B. Jordan

Per lungo tempo il terzo capitolo di Creed è rimasto in sospeso, ma nessuna conferma era mai arrivata dal set della casa di produzione MGM. Adesso, la scelta di uno scrittore per la sceneggiatura è la notizia che aspettavano da tempo e che conferma il ritorno di Michael B. Jordan sul ring.

Il focus della storia sarà ancora su Adonis Creed, ma i dettagli della trama non sono ancora stati rivelati: del resto avendo appena ingaggiato Zach Baylin per lo script è probabile che neanche alla casa di produzione siano noti tutti gli sviluppi della trama.

Ad oggi, non si sa ancora chi dirigerà la pellicola e non è neanche possibile scommettere sul precedente regista visto che i prequel furono diretti da due diversi filmmaker. Tuttavia qualche mese fa, quando ancora Creed 3 era ancora incerto, si parlava di una possibile sedia di regia per lo stesso Jordan



Creed - Nato per combattere (2015) fu scritto e diretto da Ryan Coogler e fu globalmente premiato con 173 milioni ai botteghini: è proprio in quest'occasione che nascerà il sodalizio tra Coogler e Jordan, i quali si ritroveranno tre anni dopo sul set di Black Panther, che oltre ad esser scritto e diretto sarà anche prodotto dal regista.



Creed II (2018) fu diretto da Steven Caple Jr. e superò il primo capitolo incassando ben 214 milioni in tutto il mondo: di seguito la nostra recensione.



Il terzo capitolo della saga incentrata sulla boxe non ha ancora una data d'inizio per le riprese, ma i tempi di lavorazione potrebbero essere più lunghi del previsto. Attualmente Jordan è già scritturato per un film, ancora senza titolo, di David O. Russell e per A Journal for Jordan diretto da Denzel Washington per la Sony, mentre Baylin sta lavorando anche alla sceneggiatura di King Richard che vedrà protagonista Will Smith.