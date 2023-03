Creed 3 disintegra Ant-Man and the Wasp: Quantumania al box-office USA

Lo dicevano già le previsioni, ma con i dati di ieri è diventato ufficiale: Creed III ha conquistato la vetta del box-office statunitense battendo drasticamente la performance di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, protagonista di un brusco calo negli introiti solamente alla sua terza settimana di programmazione nelle sale. Il confronto è impari.

Come previsto, il sequel diretto da Michael B. Jordan ha sbaragliato Quantumania, totalizzando 58,7 milioni di dollari al box-office americano, cui vanno ad aggiungersi i 41,8 milioni di dollari ottenuti all'estero, per un totale di 100,5 milioni di dollari in tutto il mondo nel suo weekend d'esordio nelle sale. La vittoria al botteghino ha lasciato il terzo film di Ant-Man, un tempo al vertice, nella posizione di rincorrere, relegando in seconda posizione con un introito di appena 12,5 milioni di dollari nella sua terza settimana, registrando così un calo del 61%.

Questo dopo che Ant-Man 3 ha registrato il più grande crollo al box-office per un film del Marvel Cinematic Universe nella sua seconda settimana, circa il 69,7% rispetto al suo debutto.

Allo stesso modo, Creed III ha relegato Cocainorso al terzo posto con soli 11 milioni di dollari nella sua seconda settimana, dopo un primo weekend più forte del previsto che aveva quasi dato filo da torcere a Quantumania. Pertanto, Creed III non solo regna come re dei pesi massimi del box office, ma lo fa con un vantaggio insormontabile. Per il momento, il film di Ant-Man ha un totale in patria di 186,8 milioni di dollari, cifra già superiore ai 180,2 milioni di dollari dell'Ant-Man originale del 2015, e che lo mette sulla buona strada per superare anche i 216,6 milioni di dollari del sequel Ant-Man and the Wasp del 2018.

Tuttavia, la performance del film non è certo all'altezza dei fasti mondiali del MCU di Avengers: Endgame, che aveva dominato il mondo, lasciando alcuni analisti preoccupati per il futuro della Marvel.

Al contrario, quest'ultimo weekend è stato particolarmente propizio per il franchise di Creed - e per il suo probabile prosieguo - dal momento che il terzo film ha superato i 36-40 milioni di dollari che gli analisti avevano inizialmente previsto per il debutto. Inoltre, Creed 3 ha ottenuto miglior risultato del franchise all'esordio, superando i 29,6 milioni di dollari dell'originale Creed del 2015 e i 35,5 milioni di dollari di Creed II del 2018.