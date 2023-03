Creed 3: cosa è successo nei sette anni che intercorrono tra i due sequel?

Creed 3 inizia sette anni dopo rispetto agli eventi raccontati in Creed 2. In questo periodo di tempo tante cose sono cambiate nella vita di Adonis. Il secondo film sul figlio di Apollo ci aveva lasciato con Donnie che visitava la tomba del padre dopo aver sconfitto Viktor Drago, figlio di Ivan. Vediamo nel dettaglio che è successo tra i due film.

In Creed 3 è Adonis si è ritirato dalla boxe e da quel momento la famiglia sembra essere diventata la sua priorità: le tante difficoltà dovute alla salute dei suoi familiari, in particolare della figlia Amara, lo hanno portato a programmare le sue giornate anche in base a questo, almeno fino al ritorno in scena del suo vecchio amico d’infanzia Damian, che sconvolge tutto.



Tranne per quanto riguarda l'assenza di Rocky, possiamo farci un’idea degli avvenimenti capitati tra i due film analizzandoli punto per punto, consapevoli che potrebbero diventare dei temi fondamentali per quello che sarà il Creed Universe.

Adonis sconfigge Ricky Conlan in Sudafrica - Nel primo film della saga Adonis perde l’incontro contro Ricky Conlan. Nel terzo capitolo Ricky è uscito di prigione e nel prologo del film i due si scontrano di nuovo nel continente africano con Creed che questa volta porta a casa la vittoria mantenendo la cintura di campione del mondo.

I problemi di udito di Bianca l’hanno costretta a lasciare i palchi - Bianca nel primo film racconta ad Adonis della sua malattia che le causa una progressiva perdita dell’udito. Il fatto che all’epoca fosse una cantante la preoccupa non poco, essendo consapevole che la sua carriera sarebbe stata intaccata dalla cosa. In Creed 3 la malattia è degenerata e l’ha costretta ad abbandonare le sue performance. Bianca però non ha abbandonato il mondo della musica e ha deciso di passare a produrre brani per altre performer.

Adonis Creed e Viktor Drago sono diventati amici - Per due volte in Creed 2 Donnie e Viktor drago si scontrano sul ring con il secondo combattimento che significa redenzione in tutti i sensi per l’allievo di Rocky. Da quel momento sembra che il rapporto tra i due si sia appianato dopo che Adonis sembra aver accettato definitivamente la morte del padre e Ivan è riuscito a trovare un equilibrio con l’oppressivo Ivan.

Adonis Creed si è ritirato dalla boxe - La passione di Adonis per la boxe e il suo bisogno di costruirsi un nome nello sport che aveva donato grandezza al padre sono descritti in maniera chiara nel primo Creed. Ora però Creed ha raggiunto i propri obiettivi e ha una famiglia a cui vuole dedicare più tempo possibile. La boxe, in questo senso, è diventata soltanto un motivo di tensione tra lui e la moglie e prima del ritorno di Damian e prima delle sue continue provocazioni, Donnie aveva preferito dedicarsi a un ruolo manageriale che lo impegnasse di meno.

Adonis ha costruito una nuova generazione di pugili - Dopo il suo ritiro Adonis ha sfruttato la sua passione per il pugilato per aiutare altri sportivi senza dover essere coinvolto in prima persona nei combattimenti. Ora l’ex campione del mondo gestisce la Delphi Boxing Academy con il suo allenatore Tony Evers Jr. portando alla ribalta i giovani pugili che stanno gestendo, in primis Felix Chavez che all’inizio del film è il campione del mondo in carica.

Mary Ann Creed ha avuto un aneurisma - Il peggioramento dello stato di salute di Mary Anne Creed è un tema centrale di Creed 3. Nel film ci viene raccontato di un aneurisma che ha colpito la madre di Adonis e della preoccupazione del figlio e di Bianca rispetto a un nuovo attacco che la allontanerebbe dalla piccola Amara a cui è naturalmente molto legata.

Il salto temporale che divide i due film ha permesso agli sceneggiatori di cambiare le carte in tavola permettendo agli spettatori di capire di mettere in relazione i tanti cambiamenti con gli anni che sono passati.

