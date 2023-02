Creed 3, Michael B. Jordan e Jonathan Majors si confidano a vicenda i 'guai con le donne'

Per Michael B. Jordan e Jonathan Majors, interpreti di Adonis e Damian nel film in uscita Creed III, sembrerebbe che il successo non abbia cancellato i problemi con le donne; in particolare, i due attori si supportano a vicenda riguardo la recitazione, la Marvel e (soprattutto) il gentil sesso.

Così ha confessato Majors, che impersonerà anche Kang il Conquistatore nel film in uscita Ant-Man and the Wasp: Quantumania: "[Io e Jordan] abbiamo una relazione molto amichevole, lui è il mio migliore amico", fino a considerarlo come "suo fratello". Ma non mancano i battibecchi: in un'altra occasione, Majors ha ricordato come Jordan l'abbia colpito un paio di volte in Creed 3.

Riguardo alla loro vita sentimentale, sappiamo che Jordan ha recentemente concluso la sua relazione con Lori Harvey – nel suo monologo al Saturday Night Live ha parlato addirittura di "prima rottura pubblica", – mentre Majors ha un carattere ben più riservato, al punto che perfino il nome della figlia di otto anni rimane ignoto.

Creed III, in uscita il 3 marzo 2023, è il nono capitolo della saga di Rocky Balboa e vedrà il debutto alla regia di Michael B. Jordan (peraltro interprete del protagonista). La storia parla dell'ex-pugile Adonis (Michael B. Jordan), ormai prospero tanto nella carriera quanto nella vita famigliare. Ma quando ricompare l'amico di infanzia e prodigio della boxe Damian (Jonathan Majors) dopo una lunga pena scontata in prigione, non vede l'ora di dimostrare di poter tornare sul ring. Per regolare i conti, Adonis deve mettere in gioco il suo futuro e combattere contro Damian, un avversario che non ha nulla da perdere...

Se non l'avete ancora visto, ecco il nuovo poster di Creed III, ricco di dettagli nascosti che ne anticipano la trama.