Creed 3 arriva su Prime Video: il nuovo film della saga di Rocky è in streaming

In queste ore la piattaforma di streaming on demand Prime Video ha annunciato la data d'uscita ufficiale nel proprio catalogo di Creed 3, nuovo capitolo della saga di Rocky Balboa e terzo episodio dello spin-off su Adonis Creed diretto e interpretato da Michael B. Jordan.

Il film, una produzione di MGM, Chartoff-Winkler Productions, Proximity Media e Outlier Society, è disponibile in streaming su Prime Video a partire da oggi 9 giugno, e sarà in catalogo in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Il debutto in streaming arriva dunque a pochi giorni dall'uscita di Creed 3 in home-video, con Warner Bros Entertainment alla distribuzione.

Creed III racconta di Adonis Creed (Michael B. Jordan) che, dopo aver dominato nel mondo del pugilato, ha raggiunto grandi risultati sia nella sua carriera che nel privato. Quando un suo ex amico d'infanzia ed ex prodigio della boxe Damian Anderson (Jonathan Majors) esce di prigione, dopo aver scontato una lunga condanna, Donnie si ritrova faccia a faccia sul ring con lui che è desideroso di dimostrare che merita un posto sul ring. Il confronto tra ex amici è più di una semplice lotta. Per pareggiare i conti, Adonis deve mettere in gioco il suo futuro per combattere contro Damian, un combattente che non ha nulla da perdere.

Creed III è stato un ottimo successo di pubblico al cinema, con un incasso di 58,6 milioni di dollari al debutto che ne hanno fatto l'esordio più alto di sempre per un film sportivo negli Stati Uniti, ed è attualmente a quota 275 milioni di dollari al box office mondiale. E' stato anche molto apprezzato dalla critica, con una certificazione Fresh di l'89% su Rotten Tomatoes e un gradimento di livello A- sul portale CinemaScore. Non sorprende che Amazon e MGM siano a lavoro su nuovi capitoli della saga di Creed, tra film e serie tv sia live-action che animate.

