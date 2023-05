Creed 3 arriva in home-video: data d'uscita e edizioni del film di Michael B Jordan

Dopo la grande performance di Creed III al box office, il nuovo film della saga di Rocky ereditata dal regista e attore Michael B. Jordan si prepara a debuttare sul mercato home-video grazie a Warner Bros Home Entertainment.

Il film, terzo capitolo della storia dedicata ad Adonis Creed e debutto alla regia di Michael B. Jordan, arriva in home video a partire da giovedì 25 maggio in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD: tra i contenuti speciali segnaliamo uno speciale approfondimento dal dietro le quinte sull’esordio alla regia di Michael B. Jordan, il racconto del rapporto tra i protagonisti Donnie e Dame (interpretato da Jonathan Majors, il Kang il Conquistatore del Marvel Cinematic Universe) e le imperdibili scene eliminate, per tantissimi minuti di contenuti speciali che saranno presenti all’interno delle versioni Blu-ray del film.

E per i fan dell’amatissima saga con protagonista Adonis Creed, dal 25 maggio è in arrivo anche uno special boxset ‘3-film collection’, disponibile in DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD e contenente tutti e tre i capitoli del franchise di successo di Creed.

A questo proposito, ricordiamo che Amazon e MGM sono pronti ad espandere il franchise di Creed con l'arrivo di nuovi film e serie tv, sia live-action che animate, attualmente in varie fasi di sviluppo sotto la guida di Michael B. Jordan.