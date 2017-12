Creed 2: Steven Caple Jr. sostituisce Sylvester Stallone alla regia

sarà solo un attore ine non lo dirigerà, come precedentemente annunciato. La notizia è stata riportata in esclusiva da Variety . Il sequel del grande successo del 2015, Creed, vedrà al comando

Il report di Variety conferma che Stallone riprenderà il suo ruolo anche in questo secondo capitolo, interpreterà cioè ancora Rocky Balboa. Inoltre, sempre da report, viene chiarito che inizialmente Stallone aveva in mente di dirigere la pellicola ma poi, alla fine, ha optato per la scelta di un nuovo regista dopo aver parlato dei dettagli con la star del film, Michael B. Jordan, e con alcuni esecutivi.

Dopo una ricerca piuttosto estesa, la scelta è caduta su Steven Caple Jr., che quindi dirigerà il film: la scelta è stata condivisa pienamente sia da Jordan che da Stallone. Ryan Coogler, che diresse il primo film spinoff di Rocky, Creed, ha appena finito di girare il cinefumetto Marvel Studios, Black Panther e, forse, rientrerà anche in questo sequel nei panni di produttore esecutivo; tuttavia, al momento non ha ancora firmato ufficialmente alcun contratto.

Cosa pensate di questa scelta di Sylvester Stallone? Come mai, secondo voi, alla fine ha deciso di non dirigere la pellicola? Se avete delle ipotesi, raccontatecele pure nei commenti qui sotto.