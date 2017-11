Creed 2: Sage Northcutt sarà il figlio di Ivan Drago nel film?

Sembra proprio che il personaggio di Ivan Drago avrà un figlio nel sequel di, già ampiamente annunciato e che vedrà ancoraalla regia della saga, inaugurata nel 1976 con

I dettagli riguardo alla nuova storia non sono ancora stati rivelati, né confermati, ma sappiamo che oltre a Stallone e a Michal B. Jordan, ci sarà anche Dolph Lundgren, che farà ritorno nei panni di Ivan Drago, il pugile-killer che sfidò Rocky nel quarto capitolo della saga. Adesso, si pensa che anche il figlio di quest’ultimo potrebbe apparire per la prima volta nella nuova storia.

A suggerirlo il pugile Sage Northcutt, il quale ha rivelato di aver sostenuto un provino per il film, senza tuttavia confermare definitivamente per quale ruolo: “Il nuovo Creed 2 sta per uscire e sono stato veramente a un provino per il film. Ho sostenuto una piccola audizione, quindi speriamo sia andata bene. È stato piuttosto bello. Essere il figlio di Ivan Drago nella pellicola? Sarebbe divertente”.

Per la regia di Stallone, che figura anche tra gli sceneggiatori, Creed II esordirà nelle sale statunitensi nel corso del 2018.