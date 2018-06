Creed 2: questo sequel sarà incentrato sull'"ombra dei padri che perseguita i figli"!

Cheo Hodari Coker, il co-autore di Creed 2, ha recentemente rilasciato un'intervista in cui parla del film e nella quale spiega in dettaglio quello che dobbiamo aspettarci di vedere dal sequel della pellicola con Michael B. Jordan e Sylvester Stallone.

In Creed II rivedremo Adonis che si prepara ad un incontro di pugilato con Viktor Drago (Florian Munteanu), il figlio di Ivan Drago (Dolph Lundgren). Ivan è il lottatore russo che uccise Apollo sul ring in un incontro di boxe avvenuto in Rocky IV. Secondo Coker l'eredità di Ivan incombe sulla testa di Viktor tanto quanto quella di Apollo su quella di Adonis in Creed 2:

"Il film parla dei figli perseguitati dal passato dei loro padri. Anche se Drago è vivo, suo figlio è perseguitato da lui perché Drago è un uomo distrutto che sta cercando di ricostruire sé stesso attraverso il figlio. Apollo Creed non è devastato ma è morto ed è la morte del padre a perseguitare Adonis che cerca di capire cosa significhi ora essere un campione. E lui, certo, vuole essere un campione ma, allo stesso tempo, cerca di capire chi è. In particolare nei confronti di Bianca e anche perché ha Rocky che, alla fine, è diventato il "nuovo Mickey". "

Questa storia dell'eredità che lasciano i padri è il motivo che spinse anche Coogler ad impegnarsi nel progetto (ha diretto il primo Creed, che ebbe un grande successo) e questo ha spinto anche Coker a voler lavorare al sequel del progetto:

"Il primo Creed è uno dei migliori film che abbia mai visto. Ho pianto come un bambino quando sono arrivati ​​a quella scena quando lui fa: "Perché stai facendo questo, ragazzo?" E lui risponder: "Voglio solo dimostrare che non sono stato un errore." Ero seduto lì e, oh, mio Dio, ero sconvolto. Un sacco di uomini di colore che hanno problemi con i loro padri, quando hanno visto quella scena, si sono riconosciuti. È diventato il nostro "Remember the Titans". È diventato uno di quei film durante la visione dei quali piangere va bene anche per i "machi". Quindi l'opportunità di lavorare a Creed II è stata qualcosa per cui ho lottato, qualcosa che non potevo lasciarmi scappare Più tardi, quando ho iniziato a lavorare con Stallone al progetto, è stato un sogno diventato realtà."

Sinossi: "La vita è diventata una questione di bilanciamento, per Adonis Creed. Tra gli impegni personali e l'allenamento per il suo prossimo grande combattimento, si troverà a dover affrontare la sfida della vita: combattere un avversario che ha dei legami con il passato della sua famiglia non fa altro che intensificare l'attesa per l'imminente battaglia sul ring. Rocky Balboa è lì al suo fianco in tutto questo e, insieme, Rocky e Adonis affronteranno la loro eredità condivisa, chiedendosi per cosa valga la pena combattere e scoprendo che nulla è più importante della famiglia. Creed II significa tornare alle origini per riscoprire ciò che ti ha reso un campione in primo luogo ricordando che, non importa dove tu vada, non puoi sfuggire alla tua storia."