Creed 2: confermati cast e sinossi ufficiale, le riprese sono iniziate!

Le riprese disono ufficialmente in corso, e ora la sinossi ufficiale e il cast del sequel sono stati anch'essi confermati. Ci sono voluti 16 anni a Stallone per far tornare al successo Rocky Balboa, che troviamo in pensione da parecchio tempo all'inizio del primo Creed.

Il film ha ottenuto ottime recensioni e ha contribuito a far rifiorire la carriera dell'attore, dopo anni di delusioni al botteghino. Rocky è diventato un mentore per la storia di Creed, figlio del suo amico, con Michael B. Jordan nel ruolo del protagonista. Grazie ad una trama emozionante, grandi interpretazioni e regia stellare di Ryan Coogler, Creed ha dimostrato che il franchise ha ancora molto da raccontare; Stallone ha anche ricevuto una nomination all'Oscar - molto meritata - per la sua toccante interpretazione.

Le riprese di Creed II sono attualmente in corso a Philadelphia, e ora MGM e Warner Bros. hanno pubblicato la sinossi ufficiale e la lista del cast. Il sequel vedrà Adonis Creed incontrare sul ring il figlio di Ivan Drago, il combattente russo che uccise Apollo Creed (suo padre e amico di Rocky), sul ring; Dolph Lungren torna nel ruolo di "ti spiezzo in due" per la prima volta dal 1985, in Rocky IV, mentre Florian Munteanu interpreta il figlio Viktor. Anche Tessa Thompson e Phylicia Rashad tornano nel sequel di Creed. Ecco la sinossi:

"La vita è diventata una questione di bilanciamento, per Adonis Creed. Tra gli impegni personali e l'allenamento per il suo prossimo grande combattimento, si troverà a dover affrontare la sfida della vita: combattere un avversario che ha dei legami con il passato della sua famiglia non fa altro che intensificare l'attesa per l'imminente battaglia sul ring. Rocky Balboa è lì al suo fianco in tutto questo e, insieme, Rocky e Adonis affronteranno la loro eredità condivisa, chiedendosi per cosa valga la pena combattere e scoprendo che nulla è più importante della famiglia. Creed II significa tornare alle origini per riscoprire ciò che ti ha reso un campione in primo luogo ricordando che, non importa dove tu vada, non puoi sfuggire alla tua storia."

Stallone ha anche pubblicato un video sul suo account Instagram (che potete vedere qui sotto) dal set, dove si prende un po' di tempo per riflettere sulla ormai quarantenne serie di Rocky.

Steven Caple Jr è al timone del sequel al posto di Coogler, che ha diretto il primo film. La storia del sequel è intrigante, con Adonis e Rocky che si trovano faccia a faccia con una parte dolorosa del loro passato. Rocky è stato sempre sopraffatto dal senso di colpa per il suo ruolo nella morte di Apollo, permettendo che il combattimento continuasse anche quando era chiaro che Apollo stava perdendo con Drago. Creed II troverà anche Drago in un ruolo di mentore per il suo figlio, quindi sarà interessante vedere se il famoso combattente, così terribile e stoico, si sarà addolcito nel corso degli anni, o se ameno si è pentito per la morte di Apollo.

