Alcuni credono che Idris Elba sia stato pagato per fingere di avere il Coronavirus

Qualche giorno fa è arrivata la conferma che anche Idris Elba è risultato positivo al Coronavirus, e dopo che l'attore è stato costretto a smentire una fake news secondo la quale le sue condizioni si sarebbe aggravate repentinamente, adesso la storia si è totalmente capovolta.

L'attore, infatti, in queste ore è stato accusato di essere stato pagato per fingere di avere il Coronavirus, cosa ha richiesto un intervento immediato tramite la sua pagina Instagram. Come segnalato dalla CNN la star, che ha recentemente terminato le riprese di The Suicide Squad, ha pubblicato un aggiornamento sulla sua salute, definendo come "assolute stronzate" tali voci:

"Far vergognare chi si sottopone ai test è controproducente. Non vedo che cosa la gente possa ricavarne. E inoltre, l'idea che qualcuno come me venga pagato per dire che ha il coronavirus - è una cazzata assoluta, solo stupidità", ha continuato. Elba ha aggiunto che diffondere voci secondo cui le celebrità mentono sulla loro diagnosi è il "modo più rapido per ammalare le persone, perché non ci sono benefici per me e Sabrina [Dhowre Elba, ndr] se rimaniamo seduti qui in casa a non far nulla."

Insomma, una vicenda assurda che va a sommarsi all'assurdità della situazione in cui versa la maggior parte dei paesi del mondo.

Nell'augurare ad Elba una pronta guarigione, vi rimandiamo ad alcuni nuovi dettagli su The Suicide Squad.