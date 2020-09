Si crede Julia Roberts e finisce in ospedale: il curioso caso della smemorata di Vigevano

A volte ci sono storie incredibili che hanno a che fare solo trasversalmente con il mondo del cinema o del jazzset, e quella del curioso caso della Smemorata di Vigevano è solo una di queste, riportata nelle ultime ore dalla cronaca di Milano su Repubblica e che vede indirettamente al centro del racconto la diva Julia Roberts.

Tutto inizia quando lo scorso luglio di presenta al pronto soccorso di Vigevano, Milano, una donna completamente ubriaca e senza documenti, sostenendo di essere Julia Roberts. La donna ha tra i 45 e i 50 anni e a due mesi di distanza dal ricovero la sua identità rimane ancora un mistero, anche se è ovviamente chiaro non si tratti realmente della Roberts, anche se per lei è assolutamente così.



È ricoverata attualmente nel reparto di psichiatria del San Matteo Pavia e mostrerebbe forti segni di perdita della memoria, anche se potrebbero essere solo apparenti. Comunque una situazione difficile, questa della donna ignota, dato che una volta dimessa dall'ospedale è rimasta nei dintorni nutrendosi del cibo della sala d'aspetto, quello dei distributori, offerto da medici, perenti di qualche paziente in attesa o infermieri.



Continua a sostenere di essere Julia Roberts e la sua identità resta ancora un mistero.