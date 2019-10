I creatori di The Conjuring al lavoro per un nuovo franchise horror al LaLaurie Mansion

Deadline riporta che che gli autori di The Conjuring, Chad e Carey Hayes, stanno sviluppando un nuovo franchise horror che ruoterà attorno alla famigerata LaLaurie Mansion a New Orleans. I fratelli Hayes stanno collaborando con la Faster Horse Pictures per produrre insieme questo nuovo progetto che dovrebbe prendere diversi film.

"Adoriamo scrivere film in cui si raccontano storie vere, inserendo momenti in cui le persone possono guardare e scoprire che in effetti sono accadute. Con LaLaurie House possiamo fare esattamente questo. Esiste una vasta documentazione di un passato molto oscuro e spaventoso di eventi reali. Per non parlare del fatto che dopo aver trascorso un po' di tempo lì, ciò che abbiamo vissuto personalmente è stato snervante" hanno scritto in una nota i fratelli Hayes.



LaLaurie Mansion è considerata come uno dei luoghi più infestati al mondo. La sua oscura e sinistra reputazione fu causata dall'ex proprietaria e residente Madame Delphine LaLaurie, che aveva commesso vari atti di violenza, abuso, tortura, mutilazione e omicidio nei confronti dei suoi schiavi neri all'interno della dimora.

Nel 1834 gli agenti di polizia e i cittadini avevano finalmente scoperto le azioni malvagie della socialite razzista, quando scoppiò un incendio nella villa che costrinse i residenti della villa ad esporre le condizioni dei loro schiavi.

Tuttavia, LaLaurie non è mai stata punita per i suoi atroci crimini, visto che scappò ben presto a Parigi dopo l'incendio della villa.

Uno dei precedenti proprietari è stato Nicolas Cage. In American Horror Story, LaLaurie Mansion fa parte della terza stagione, Coven.

Annabelle Wallis nel frattempo sarà la protagonista del nuovo horror di James Wan. Ad agosto Vera Farmiga ha annunciato la fine delle riprese di The Conjuring 3.