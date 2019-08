I creatori di Endgame anticipano delle possibili storyline per Sam Wilson

Il Marvel Cinematic Universe va incontro ad un'enorme operazione di rinnovamento per il post-Avengers: Endgame. Nuovi eroi sono solo in attesa di essere presentati, mentre non è molto chiaro il futuro che attende alcune nostre vecchie conoscenze.

Tra questi ultimi uno dei nomi le cui sorti destano maggior curiosità è sicuramente Sam Wilson, ormai ex-Falcon e nuovo Captain America nominato da Steve Rogers in persona durante gli eventi immediatamente successivi alla sconfitta di Thanos.

Proprio sul futuro di Sam si sono espressi i registi Joe ed Anthony Russo e gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely durante il commento registrato per l'edizione home video di Avengers: Endgame. In particolare, McFeely ha detto: "Beh, c'è un bel po' di storia da esplorare, se Marvel deciderà di farlo. Cosa vuol dire per quest'uomo, che ha la sua identità di Falcon, ereditarne un'altra? Cosa vuol dire per un afro-americano indossare il mantello di Captain America? Come si sente riguardo a ciò? Si sente onorato? Lo infastidisce? Sai, c'è un bel po' di roba da scoprire".

Le prossime avventure del nuovo Captain America potrebbero quindi essere strettamente connesse all'evoluzione psicologica di Sam. Qualcosa, comunque, lo scopriremo sicuramente nella serie Falcon & The Winter Soldier in arrivo su Disney+. Sempre in ottica Marvel Cinematic Universe, comunque, i Russo hanno dichiarato che vorrebbero tanto dirigere il prossimo film su Wolverine; nel proseguo dell'universo Marvel, inoltre, potrebbe trovare spazio anche Giancarlo Esposito.