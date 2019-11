Il creatore di Sonic The Hedgehog sul nuovo design: 'Peccato per gli occhi'

Il nuovo trailer di Sonic The Hedgehog ha risollevato il morale dei (tanti) fan che non avevano apprezzato il design originale del riccio, ma cosa ne pensa il papà dell'icona di SEGA?

Yuji Naka, co-creatore di Sonic, pur con qualche riserva sembra aver apprezzato la nuova versione del personaggio.

"Questo è il nuovo trailer con il nuovo design di Sonic" ha scritto Naka su Twitter (via DualShockers). "Il design è molto più simile a Sonic ora che sta indossando i guanti. Tuttavia, i suoi occhi non sono ancora uniti, come mi aspettavo. Non posso che rimanere straniato da ciò. Ma non vedo l'ora di vedere il film."

Gli occhi uniti di Sonic effettivamente sono sempre stati una caratteristica distintiva del design del personaggio all'interno dei suoi videogiochi, ma forse la produzione ha scelto un'altra strada per evitare un aspetto troppo lontano dall'ambientazione live-action.

In un altro tweet, inoltre, Naka haspiegato che avrebbe voluto vedere anche un film con la vecchia versione di Sonic ormai cancellata: "Sembra che si stiano comportando come se il vecchio design non fosse mai esistito, visto che gli account ufficiali hanno cancellato i vecchi tweet. Io avrei voluto vedere una versione speciale del DVD con il vecchio design. Peccato"

Voi cosa ne pensate? Siete convinti del nuovo Sonic? Fateci sapere la vostra, come sempre, nell'area dedicata ai commenti.