Il creatore di Midnight Mass Mike Flanagan vorrebbe fare un film horror su Star Wars!

Ora che la Skywalker Saga è finita, stiamo entrando in una nuova era di Star Wars. Con 3 titoli in arrivo curati da registi che sanno come muoversi in un franchise e come creare un film di successo ad alto budget, sembrerebbe che la saga sia pronta a continuare nella stessa direzione. Ma in un Tweet, Mike Flanagan propone qualcosa di nuovo.

"Sono stato svegliato da un terremoto questa mattina, mi sono seduto per un paio di minuti e ho pensato 'mi piacerebbe tanto dare vita a un film horror nell'Universo di STAR WARS...' ". Parliamo del creatore di The Haunting of Hill House e Midnight Mass, uno degli autori horror più validi di questo periodo storico, dunque i fan si sono subito mostrati entusiasti all'idea. Anche perché non saprebbero cosa aspettarsi da un film del genere, e considerando il fatto che parliamo di un franchise longevo, un po' di novità non farebbe di certo male.

Come sappiamo Patty Jenkins, che conosciamo per Wonder Woman, ha Rogue Squadron in arrivo nel Dicembre del 2023, mentre Taika Waititi, che attualmente sta lavorando con il MCU, in parallelo sta sviluppando anche un progetto per Star Wars ambientato in una galassia molto, molto lontana. E non dimentichiamoci del fan di Star Wars Kevin Feige che sta producendo un film tutto suo che andrà a collocarsi nel celebre franchise. Tutti questi sono professionisti dai quali sappiamo di poterci aspettare cose di gran qualità, ma che sono abituati a lavorare con realtà come quella di Star Wars, essendo parte della Marvel e del mondo DC.

I fan, dunque, si augurano che qualcuno ascolti i desideri di Mike Flanagan, che sicuramente sarebbe in grado di rivoluzionare il franchise. A modo suo.