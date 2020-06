Crazy, Stupid, Love: Ryan Gosling e Emma Stone coppia da sogno anche prima di La La Land

Questa sera alle 21:10 su La5 verrà mandato in onda Crazy, Stupid, Love, brillante commedia sentimentale diretta da Glenn Ficarra e John Requa e scritta da Dan Fogelman (autore tra gli altri della serie televisiva This Is Us). Tra i tanti volti noti della pellicola svettano quelli di Ryan Gosling e Emma Stone, per la prima volta insieme.

Ormai li conosciamo bene come la coppia da sogno di La La Land, film che è valso la nomination ai Premi Oscar a entrambi (con la Stone che ha poi portato effettivamente la statuetta a casa), ma all'epoca di Crazy, Stupid, Love entrambi non avevano mai condiviso lo stesso set. La peculiarità di queste loro collaborazione sta proprio nel fatto che in tutte le trame dei film che li hanno visti recitare l'uno al fianco dell'altra finiscono per diventare una coppia in senso sentimentale.

Nella pellicola infatti Jacob, interpretato da Gosling, si innamorerà di Hannah (Stone) e rimetterà in discussione tutti i dogmi che avevano contraddistinto la sua vita fino a quel momento, dal momento che non faceva che comportarsi come uno sfrontato playboy e anche un po' sbruffone. Nella pellicola successiva in cui compaiono insieme, ovvero Gangster Squad, la loro storia torna indietro nel tempo, negli anni '50, in cui a Los Angeles domina Mickey Cohen, potente boss mafioso. Gosling interpreta il ruolo del sergente Jerry Wooters, che nel corso della missione per incastrare il pericoloso boss si innamora della sua donna, Grace Faraday, proprio Emma Stone.

Tre anni più tardi sarà dunque la volta di La La Land, che fin dalla sua presentazione in anteprima alla 73ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia conquistò il cuore di tutti i presenti, dove proprio la Stone conquistò la Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile, prima di bissare agli Oscar.