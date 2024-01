Crazy, Stupid, Love: Emma Stone scoprì una sua fobie durante le riprese!

Crazy, Stupid, Love è diventato un piccolo classico senza neanche saperlo. Oltre a consolidare la coppia cinematografica da sogno formata da Ryan Gosling ed Emma Stone, il film riesce nel difficile compito di divertire e di parlare di sentimenti in maniera autentica e divertente.

Crazy, Stupid, Love fu protagonista di stranissime coincidenze che hanno coinvolto l'intero cast. In realtà, guardando la qualità degli attori coinvolti sembra quasi scontato che sia venuta fuori una delle commedie romantiche più divertenti e genuine del post anni 2000, aiutato dalla grandissima interpretazione di Steve Carell e dalla coppia Gosling-Stone sempre capace di far sognare il mondo intero con un solo sguardo. Insomma, la loro dinamiche funzionava ben prima di La La Land. Durante le riprese di Crazy, Stupid, Love, però, la Stone prese coscienza di una sua particolare fobia di cui neanche lei era a conoscenza.

In una delle scene più iconiche ed indimenticabili del film, infatti, il personaggio di Ryan Gosling, Jacob, simula con Hannah, interpretata da Emma Stone, la celebre presa di Dirty Dancing. L'attrice, solo al momento del sollevamento si rese conto di avere una fobia interiorizzata risalente a quando a 7 anni, cadde da una sbarra per la ginnastica fratturandosi entrambe le braccia. L'attrice, dopo il primo tentativo, ebbe una vera e propria crisi che la portò a scappare a casa tra lo sgomento di tutti. Solo successivamente si decise di utilizzare una stuntwoman per la presa ma, il regista, decise di tenere il registrato delle urla della Stone per il film.

