Crazy & Rich: il film è la rom-com col maggior incasso del decennio

Tramite i dati raccolti da Box Office Mojo, la commedia romantica Crazy & Rich è diventata la rom-com di maggior successo commerciale degli ultimi dieci anni.

Il film ha iniziato a battere i primi record già ai tempi delle pre-vendite dei biglietti, e alla sua uscita ha dominato il botteghino statunitense per tre fine settimana consecutivi.

Il film vede la partecipazione di Constance Wu (Defenders, Luke Cage) nel ruolo principale, insieme alla veterana attrice malese Michelle Yeoh (Crouching Tiger, Hidden Dragon, Star Trek: Discovery) e alla stella nascente Awkwafina (Ocean's 8). Diretto dal cineasta Jon M. Chu, il film ha proseguito la sua striscia per otto solidi weekend e nonostante l'uscita estiva è arrivato a piazzarsi addirittura nella top 10 di ottobre per biglietti venduti.

Questo slancio ha assicurato a Crazy & Rich il sesto posto nella classifica domestica delle commedie romantiche col maggior incasso di tutti i tempi, con oltre $169 milioni incassati, cifre che ne fanno anche la rom-com col maggior incasso del decennio.

Crazy & Rich (in originale Crazy Rich Asians) è il primo film di Hollywood a presentare un cast tutto asiatico in oltre venticinque anni: l'ultimo era stato The Joy Luck Club, del 1993. La storia segue l'americana Rachel Chu (Constance Wu) mentre accompagna il suo fidanzato di lunga data Nick Young (Henry Golding) al matrimonio del suo migliore amico a Singapore. Mentre Rachel visita la città natale di Nick per la prima volta, apprende rapidamente che il suo ragazzo proviene da una delle famiglie più ricche in Asia.