Crazy Rich Asians supera Shark - Il Primo Squalo al botteghino USA

Crazy Rich Asians, la commedia romantica diretta da Jon M. Chu, ha incassato più di Shark - Il Primo Squalo al botteghino domestico, con un debutto di $30 milioni.

Si tratta di un risultato a dir poco significativo, soprattutto se considerato il crollo commerciale della commedia. Per la Warner Bros., il weekend ha rappresentato una doppia vittoria, dato che oltre al primo posto di Crazy Rich Asians lo studio occupa anche il secondo con Shark - Il Primo Squalo, che ha incassato altri $19,5 milioni nel corso del suo secondo week-end.

All'inizio di venerdì i due film avevano totalizzato incassi molto simili, ma a fine giornata la commedia di Jon M. Chu aveva guadagnando $7,3 milioni da 3.384 cinema contro i $5,8 milioni che il film di Jon Turteltaub aveva incassato dalle 4,118 sale in cui era in programmazione.

Crazy Rich Asians è il primo film di Hollywood a presentare un cast tutto asiatico in oltre venticinque anni: l'ultimo era stato The Joy Luck Club, del 1993. La storia segue l'americana Rachel Chu (Constance Wu) mentre accompagna il suo fidanzato di lunga data Nick Young (Henry Golding) al matrimonio del suo migliore amico a Singapore. Mentre Rachel visita la città natale di Nick per la prima volta, apprende rapidamente che il suo ragazzo proviene da una delle famiglie più ricche in Asia. Nel cast anche Michelle Yeoh, Awkwafina, Ken Jeong, Gemma Chan e Jimmy O. Yang.

Vi abbiamo già parlato degli incassi disastrosi di Billionaire Boys Club, il nuovo film con Kevin Spacey (che ha incassato soltanto $126 dollari nel suo giorno di apertura), ma questa settimana negli Stati Uniti ci sonoo state anche due nuove uscite, Mile 22 di Pete Berg, con Mark Wahlberg, e l'avventura preistorica Alpha, di Albert Hughes.

Il thriller d'azione si è fermato al terzo posto della classifica, dopo aver incassato $5,3 milioni dai 3.520 cinema in cui è stato proiettato sabato, che si sono sommati ai $13 milioni guadagnati nel suo giorno di apertura, venerdì 17. Mile 22, quarta collaborazione fra Berg e Wahlberg, racconta la storia di un operativo elite della CIA e della sua squadra, il cui compito è quello di scortare un prezioso informatore che viene preso di mira dai terroristi. Nel cast anche John Malkovich, Lauren Cohan, Iko Uwais e Ronda Rousey.

Infine Alpha, uno dei primi film di Studio 8 di Jeff Robinov e partner commerciale di Sony, ha guadagnato circa $12 milioni di dollari nei suoi primi giorni di programmazione. Ambientato 20.000 anni fa durante l'ultima era glaciale, la storia è incentrata su un giovane ferito e lasciato morto dalla sua tribù durante una battuta di caccia. L'attuale punteggio del film su Rotten Tomatoes è dell'82%, mentre su Metacritic ha totalizzato un punteggio di 62/100.