Crazy Rich Asians primo in classifica: la comedy incontenibile al box-office americano

La romantic-comedy Crazy Rich Asians sta continuando a dominare al botteghino e ha confermato il primo posto in vetta alla classifica del box-office americano per la terza volta consecutiva. Nonostante la fine dell'estate sia un periodo critico per la redditività commerciale del cinema, Crazy Rich Asians si è dimostrata un'eccezione.

A contribuire a questo successo commerciale bisogna segnalare anche la poca concorrenza e l'incredibile passaparola che sembra abbia giovato molto al film.

Per Box-Office Mojo Crazy Rich Asians ha incassato 22,2 milioni di dollari nel suo terzo week-end di programmazione, aumentando gli incassi nazionali totali fino alla cifra di 110,9 milioni di dollari.

Considerando il budget di 30 milioni di dollari, non c'è da meravigliarsi se la Warner Bros. ha deciso di mettere in cantiere un sequel del film.

Crazy Rich Asians si è lasciato dietro la debole concorrenza di questo periodo e potrebbe mantenere la vetta anche nelle prossime due settimane.

Crazy Rich Asians è seguito da The Shark - Il primo squalo con Jason Statham e Mission: Impossible - Fallout con Tom Cruise.

Il film è diretto da Jon M. Chu, e comprende nel cast Constance Wu, Henry Golding, Gemma Chan, Awkwafina, Nico Santos, Lisa Lu, Ken Jeong e Michelle Yeoh.

Il film è distribuito da Warner Bros. Pictures.