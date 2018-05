Crawl, la Paramount ha scelto Alxandre Aja per la regia del thriller a base di alligatori

Come annuncia quest'oggi il puntualissimo Hollywood Reporter, la Paramount Pictures avrebbe scelto il talentuoso Alexandre Aja (Horns, Le colline hanno gli occhi) per dirigere il suo Crawl, descritto come una thriller low budget e a base di alligatori.

Come riporta il sito, la sceneggiatura del film si concentrerà su di una giovane donna che si ritroverà nel bel mezzo di un uragano di quinta categoria, lottando per salvare la vita al padre. I due resteranno bloccati in una casa totalmente inondata e dovranno lottare con tutte le loro forze per sopravvivere ai predatori più selvaggi e temuti della Florida: gli alligatori -anche se in realtà sarà solo uno bello grosso.

Lo script è stato scritto dai fratelli Shawn e Michael Rasmussen (The Ward), ma la seconda bozza di sceneggiatura è stata totalmente revisionata da Aja.



Alla produzione del film troveremo anche Sam Raimi e Craig Flores, e questo Crawl rappresenterà per Aja un ritorno sul grande schermo dopo l'interessante Horns con protagonista Daniel Radcliffe e l'inedito in Italia The 9th Life of Louis Drax, uscito nelle sale nel 2016. Il filmmaker è soprattutto noto agli appassionati di cinema horror per il suo lavoro nel remake de Le colline hanno gli occhi e per Piranha 3D.