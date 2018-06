Crawl: Kaya Scodelario è in trattativa per l'horror di Aja

La notizia che Kaya Scodelairo è in trattativa per entrare nel cast del nuovo film della Paramount, l'horror di Alexandre Aja intitolato Crawl è stata riportata da The Hollywood Reporter.

Il film parlerà della lotta per la sopravvivenza di una ragazza, che si trova a dover affrontare la furia degli elementi, quando un uragano dalla forza spropositata intrappola lei e suo padre in una casa che inizia a galleggiare e che, poco dopo, inizia anche ad essere minacciata dalla fame degli alligatori: riusciranno a salvarsi?

Crawl sarà prodotto dalla leggenda dell'horror Sam Raimi.

La pellicola, distribuita dalla Paramount Pictures, è un progetto low budget.

La Scodelario è stata recentemente vista in Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar e in Maze Runner.