Crawl - Intrappolati: l'intervista esclusiva al regista Alexandre Aja

Il prossimo ferragosto arriverà nelle sale italiane Crawl - Intrappolati, nuovo atteso home invasion prodotto dal grande Sam Raimi che vedrà Kaya Scodelario alle prese con un gruppo di famelici alligatori. Per l'occasione possiamo mostrarvi una nostra intervista esclusiva al regista Alexandre Aja.

Nell'intervista, che potete visionare comodamente all'interno della notizia, Aja ci parla dell'esperienza immersiva del film e dei meccanismi che ha utilizzato per creare un la tensione e tenere così gli spettatori incollati allo schermo.

Dopo che un enorme uragano colpisce la Florida, Haley (Scodelario) ignora gli ordini di evacuazione per cercare il padre scomparso. Quando lo trova gravemente ferito e bloccato in un’intercapedine della loro casa di famiglia la ragazza rimarrà intrappolata insieme a lui in un disperato tentativo di soccorso, con l'inondazione causata dall'uragano che fa rapidamente il livello dell'acqua. La situazione peggiora quando un branco di alligatori trova nella casa il suo nuovo territorio di caccia. Il padre di Haley è interpretato da Barry Pepper.

Prodotto da Paramount, il film ha raccolto un ottimo successo al botteghino degli Stati Uniti e si prepara a debutterà in Italia il 15 agosto. Per saperne di più vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Crawl - Intrappolati e agli ultimi spot ufficiali.