Crawl 2, il regista anticipa il sequel: 'Sarà di nuovo uomo contro animale'

Alexandra Aja è al lavoro su un sequel di Crawl - Intrappolati, il disaster/monster movie uscito nel 2019 che vedeva Kaya Scodelario alle prese con un branco di famelici alligatori. A rivelarlo è stato lo stesso regista durante una recente intervista con Bloody Disgustin, durante la quale ha svelato anche i primi dettagli sulla nuova trama.

"Stiamo parlando di un sequel ininterrottamente e abbiamo messo insieme delle idee molto, molto divertenti" ha rivelato Aja. "Penso che la storia di Haley sia davvero potente, ma credo ce Crawl riguardi più che altro la natura che si riprende ciò che le spetta.... deve essere più incentrato sugli urugani, sullo scontro tra uomo e animale. Quindi forse sarà una storia tutta nuova."

Piuttosto che proseguire la storia di Haley, dunque, Crawl 2 a meno di sorprese punterà su un nuovo o una nuova protagonista. "Stiamo cercando quella storia umana proprio in questo momento, e sarà forte come quella del primo. In modo da rendere legittimo anche il secondo" ha aggiunto il filmmaker, che di recente ha lavorato al thriller sci-fi Oxygen disponibile da qualche giorno su Netflix.

