Crash: lo sconvolgente capolavoro di David Cronenberg a Venezia senza censure e in 4K

A quasi venticinque anni dal premio speciale della giuria ottenuto al Festival di Cannes del 1996, Crash di David Cronenberg arriverà al Festival di Venezia nella sezione Classici.

Lo sconvolgente capolavoro thriller erotico del regista di Videodrome e La Mosca sarà presentato in versione restaurata in 4K e soprattutto senza censure, etichettata con il raro "bollino rosso" della valutazione NC-17 (vietata ai minori di diciassette anni).

Dal 2012 Venezia Classici è una sezione parallela del Festival di Venezia che si propone di portare ogni anno i migliori restauri dei film di ieri.

Tra gli altri film che sbarcheranno al Lido a fine agosto anche Lo Sceicco Bianco di Federico Fellini, originariamente presentato in anteprima mondiale proprio al Festival di Venezia nel 1952 e riproposto in vista del centenario della nascita del regista, che si festeggerà nel 2020; una doppia razione di Bernardo Bertolucci, sia con La Commare Secca, esordio del regista alla Mostra del 1962, sia con Strategia del Ragno, presentato alla Mostra nel 1970; e poi ancora Out of the Blue (1980) di Dennis Hopper e New York, New York (1977) di Martin Scorsese, quest'ultimo in una nuova copia 35mm appositamente stampata per la Mostra in occasione del 100° anniversario della United Artists.

Vi ricordiamo che il programma completo del Festival d Venezia 2019 sarà annunciato proprio oggi, intorno a mezzogiorno. Come sappiamo, il film d'apertura sarà La Vérité di Kore-eda Hirokazu; tra i film più attesi Joker e Rambo V, con una concreta possibilità anche per le nuove opere di Woody Allen e Roman Polanski.

Infine sarà consegnato il Leone alla Carriera a Pedro Almodovar.