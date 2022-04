Craig Gillespie, il regista di Pam & Tommy alla guida del film sul caso Reddit/GameStop

Dopo aver raccontato la folle storia sul sex tape di Pamela Anderson e Tommy Lee nella miniserie Pam & Tommy, il regista Craig Gillespie sembra aver trovato un altro racconto interessante per il cinema. Secondo quanto riporta Deadline, il regista di Tonya sarà alla guida dell'adattamento MGM del best seller The Antisocial Network.

Il libro di Ben Mezrich racconta uno dei più grandi scoop del 2021: le azioni di GameStop, in seguito ad una quotazione di 17 dollari, vedono salire il proprio valore fino a 348 dollari dopo l'intervento di un gruppo di investitori di Reddit composto da più di 9,4 milioni di iscritti. Tale notevole incremento di acquisto di azioni ha comportato un aumento del prezzo.



Mezrich in passato scrisse anche The Accidental Billionaires: The Founding of Facebook, a Tale of Sex, Money, Genius and Betrayal, che venne adattato da David Fincher nel pluripremiato The Social Network.

La produzione del film di Gillespie dovrebbe iniziare entro la fine dell'estate o l'inizio dell'autunno. Prima di lavorare alla serie per Disney+ - Pamela Anderson non guarderà Pam & Tommy, come da lei stessa dichiarato - l'ultimo lavoro sul grande schermo di Gillespie è stato Crudelia, il film con protagonista il premio Oscar Emma Stone nei panni delle celebre villain Disney.



Sul nostro sito potete trovare la recensione di Crudelia, in attesa di vedere anche il sequel del film, che agli ultimi Oscar ha ottenuto il premio per i migliori costumi a Jenny Beavan.