Craig Gillespie dirigerà il remake americano di Thelma, di Joachim Trier

Secondo quanto riportato da Deadline, FilmNation Entertainment ha acquisito i diritti per realizzare un remake americano di Thelma, il thriller sovrannaturale di Joachim Trier uscito nel 2017 (in Italia quest’anno).

La produzione avrebbe scelto per la regia del remake Craig Gillespie, reduce dallo strepitoso successo ottenuto con Tonya.

Co-scritto dallo stesso Trier insieme a Eskil Vogt, Thelma – dopo aver debuttato al Toronto International Film Festival 2017 e al New York Film Festival successivo – è uscito nelle sale americane il 10 novembre 2017, mentre in Italia è arrivato il 21 giugno 2018 grazie a Teodora Film.

Ancora nessun riferimento al probabile cast che si andrà a formare per il nuovo remake.

Questa la sinossi ufficiale del film originale norvegese: In un bosco innevato, una ragazzina è a caccia col padre. Invece di puntare ai volatili, lui mira a lei. E' un attimo, e l'uomo si risveglia dalla follia e torna a puntare agli uccelli. Anni dopo, Thelma (Eili Harboe), inizia il college a Oslo. E' una ragazza come tante all'apparenza: sensibile, vulnerabile e alla ricerca del suo posto nel mondo. I suoi genitori l'hanno cresciuta in campagna, secondo precetti religiosi molto restrittivi e il trovarsi nel campus universitario le farà scoprire mondi a lei del tutto sconosciuti. Un giorno, quando si trova di fronte al computer, a studiare, insieme agli altri studenti, le sue mani iniziano a tremare e lei sembra avere un attacco epilettico. Contemporaneamente, uno stormo di uccelli, si schianta sulle vetrate dell'aula. Anja (Kaya Wilkins), un'altra studentessa, si offre di aiutarla.

Da quel momento in poi per Thelma inizia un turbine di strane emozioni: attrazione omosessuale e sogni erotici con serpenti che la pongono in una situazione di netto contrasto con la sua educazione religiosa e una serie di altri eventi inspiegabili. La ragazza prova a farsi curare e cerca aiuto medico: le viene diagnosticato un disturbo un tempo associato alla stregoneria. Nel frattempo, Thelma scopre anche dei segreti che riguardano la sua famiglia, e Anja scompare misteriosamente.