Craig Brewer alla regia de Il Principe Cerca Moglie 2

E' tutto vero: Il Principe Cerca Moglie (Coming to America in originale) avrà un sequel, nonostante gli anni che separeranno i due episodi. E non solo: il The Hollywood Reporter conferma che c'è già un regista a bordo.

Il The Hollywood Reporter conferma che sarà il regista Craig Brewer a dirigere la pellicola. Brewer è famoso per aver diretto l'acclamato musicale del 2005 Hustle & Flow e il film Black Snake Moan; originariamente, Il Principe Cerca Moglie 2 avrebbe visto Jonathan Levine in cabina di regia, ma quest'ultimo ha deciso di abbandonare il progetto. Il filmaker, che ha lavorato anche al remake del 2011 di Footloose, prenderà le redini del progetto scritto da Kenya Barris (creatrice di black-ish).

Il film originale, uscito nel 1988, è diventato un cult movie nel corso degli anni e fu diretto da John Landis. Il Principe Cerca Moglie vedeva nel cast Eddie Murphy, un principe africano che arrivava nel Queens, New York fingendosi un povero, nel tentativo disperato di trovare una moglie. Il cast includeva anche Arsenio Hall, James Earl Jones, Shari Headley, John Amos, Eriq La Salle e Louie Anderson.

Murphy ha tenuto un profilo molto più basso negli ultimi anni, rispetto al passato, ed è coinvolto in numerosi progetti in fase di sviluppo come un nuovo Beverly Hills Cop, un sequel de I Gemelli ed un biopic su Richard Pryor. Questa sarà la seconda collaborazione tra Murphy e Brewer: la prima è la commedia Dolemite is My Name, in arrivo su Netflix prossimamente.