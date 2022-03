Coyote vs Acme: Will Forte e Lana Condor si uniscono la cast del film con John Cena

A quasi un mese dall'annuncio dell'arrivo di John Cena in Coyote vs Acme, due nuovi attori si uniscono al cast del film: si tratta di Will Forte e Lana Condor.

Come precedentemente segnalato, la pellicola sarà diretta da Dave Green e scritta da Samy Burch, che per la storia ha deciso di basarsi sui personaggi dei Looney Tunes e sull'articolo umoristico del New Yorker "Coyote v. Acme" di Ian Frazier.

Secondo la sinossi ufficiale del film, seguiremo le vicende di Willy il Coyote che deciderà di assumere un avvocato per far causa alla Acme Corporation in seguito all'ennesimo fallimento degli strumenti utilizzati nel tentativo di catturare Beep Beep. Proprio qui entrarà in gioco il personaggio interpretato da Cena, l'intimidatorio boss dell'Acme, che si opporrà a Willy e al suo avvocato. Tuttavia un'amicizia nata tra umani e personaggi animati metterà in difficoltà la loro determinazione nel portare a casa la vittoria in tribunale.

La prima aggiunta al cast, Forte, viene da una serie di successi negli ultimi tempi. Ha infatti ripreso il suo personaggio del Saturday Night Live, MacGruber, nell'omonima serie Peacock, ed è anche tornato a ospitare SNL, segnando il suo primo lavoro di presentatore nello show da quando ha lasciato come membro del cast. Condor, invece, è molto nota per il successo Netflix To All The Boys I've Loved Before, e il suo sequel To All The Boys: Always and Forever. Tanti i progetti in cantiere per l'attrice, a cui si aggiunge anche questo. Non è noto quali saranno i personaggi interpretati dai due.

Mentre attendiamo nuovi dettagli su Coyote vs Acme, vi ricordiamo che l'uscita del film è attualmente prevista per il 21 Luglio 2023.