Coyote vs Acme, Will Forte attacca: 'Pensavo fosse una schifezza, invece è incredibile'

Vedere un proprio film cancellato a riprese finite non è mai piacevole, ma lo è ancor meno una volta avuta la conferma che, tutto sommato, il film in questione non è poi così male! Questa è la situazione in cui si trova in queste ore Will Forte in seguito alla cancellazione di Coyote vs Acme, almeno a giudicare dalle sue parole.

Ora che anche i tentativi di salvezza di Coyote vs Acme sembrano falliti, infatti, il protagonista del film che probabilmente non vedremo mai ha affidato i suoi pensieri a un lungo post su X: "Quando ho sentito per la prima volta che il film sarebbe stato cancellato non l'avevo ancora visto. Quindi pensai ciò che chiunque avrebbe pensato: dev'essere una vera schifezza. Poi però l'ho visto, ed è incredibile" sono state le parole di Forte.

L'attore ha proseguito: "Super divertente, dolce, visivamente impressionante, sincero ed emozionante. [...] Ho cominciato rapidamente a provare confusione e frustrazione. Perché mai non dovrebbero farlo uscire? [...] Alla fine, le persone che hanno finanziato questo film possono farne ciò che vogliono, io non devo essere necessariamente d'accordo. Ma ciò non vuol dire che questo film sia qualcosa in meno di magnifico".

"È un film che dovrebbe essere visto, ma probabilmente non sarà così. [...] Questo è tutto, gente! Se nessuno dovesse dimostrarsi interessato a un ultimo, disperato tentativo di salvataggio, non sappiamo come andrà a finire" ha quindi concluso Forte. È la pietra tombale definitiva su Coyote vs Acme? Staremo a vedere!