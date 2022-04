Coyote vs. Acme, Warner rimuove il film con John Cena: il progetto è cancellato?

Il film su Willy Coyote con John Cena annunciato qualche tempo fa dalla Warner sembra verrà inevitabilmente posticipato dallo studio con un cambio nel suo calendario delle uscite per il 2023. La pellicola, a metà tra animazione e live-action, era infatti programmata per il 21 luglio 2023, data adesso occupata dal film su Barbie sempre di Warner.

Dato questo annuncio di programmazione per il film su Barbie con Margot Robbie, è inevitabile che Warner comunicherà presto un posticipo per la pellicola Coyote vs. Acme, che al momento non ha più una data d'uscita ufficiale ed è catalogata come "non programmato".

Secondo la sinossi ufficiale del film, la cui sceneggiatura si rifarà a un articolo umoristico del New Yorker intitolato proprio Coyote vs. Acme, "Willy il Coyote deciderà di assumere un avvocato per far causa alla Acme Corporation dopo l'ennesimo fallimento degli strumenti utilizzati nel tentativo di catturare Beep Beep. Il caso vedrà dunque Willy e il suo avvocato contro l'intimidatorio boss dell'Acme (Cena), ma un'amicizia tra umani e personaggi animati metterà in difficoltà la loro determinazione nel portare a casa la vittoria in tribunale".

Recentemente, Cena ha rivelato che il suo entusiasmo per il ruolo l'ha spinto a fare un acquisto decisamente singolare: "Nel mio entusiasmo, ho già comprato un meccanismo molto elaborato, che ha una specie di motore a razzo, una sorta di macchina di Rube Goldberg progettata per ripulire le mie espressioni indicibili. Mi sembrava abbastanza affidabile e così assurda da funzionare. Seguiranno rapporti dettagliati".

Nel cast di Coyote vs. Acme ci sono anche Will forte e Lana Condor, mentre alla regia troveremo David Green, che si baserà su una sceneggiatura scritta da Samy Burch e James Gunn, quest'ultimo ancora al lavoro con Cena dopo The Suicide Squad e la serie Peacemaker.