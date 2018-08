Coyote vs. Acme: la Warner Bros. sviluppa il film su Wile E. Coyote

La Warner Bros. Pictures è pronta a riportare i Looney Tunes al cinema e, in particolare, a dare a Wile E. Coyote il suo lungometraggio che, per ora, ha come titolo Coyote vs. Acme.

E' l'autorevole Deadline a riportare la notizia. Wile E. Coyote (da noi italianizzato, spesso, come Willy Il Coyote) si è messo, sin dal 1948, a caccia del suo acerrimo nemico, Beep Beep, ricorrendo spesso a numerosi tipi di gadget per portare a termine la sua missione e fallire, miseramente, ogni volta.

Come anticipato dal titolo, stavolta, Wile E. Coyote se la prenderà con qualcun'altro, però. In tutti i cortometraggi in cui vediamo il Coyote provare a catturare Beep Beep, fa uso di armi e gadget provenienti dall'ACME. Inevitabilmente, questi gadget finiscono per farlo fallire miseramente ogni volta, lasciandolo umiliato e disperato. Ora avrà la sua vendetta, andando alla ricerca dell'ACME produttrice di quei prodotti che non gli permettono di catturare il suo nemico.

Coyote vs. Acme sarà scritto da Jon & Josh Silberman e nessun regista, almeno per il momento, è collegato al progetto. Non è chiaro se questo film sarà totalmente animato oppure sarà un ibrido tra animazione e live-action.

I Looney Tunes mancano al cinema dal 2003, anno di uscita di Looney Tunes: Back In Action.