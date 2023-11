Coyote vs Acme, Warner Bros cancella il film! Il regista:'Siamo devastati'

Warner Bros. ha deciso di cancellare il film Coyote vs Acme e in seguito alla notizia è arrivata anche la reazione sconfortata del regista del film, Dave Green, soprattutto perché era praticamente già completato. Originariamente previsto per luglio 2023, Coyote vs Acme è stato sostituito da Barbie e poi definitivamente accantonato.

Basato sul classico personaggio animato di Warner Bros., Wile E. Coyote e sulla fittizia società ACME, il film doveva essere un mix tra live action e animazione, con protagonista John Cena nel ruolo del CEO di ACME Corporation. Alla fine Warner Bros. ha deciso per la cancellazione dell'uscita a fronte di 30 milioni di dollari che posso essere dedotti dalle tasse.



Dave Green ha pubblicato una nota su X per dichiarare la propria delusione per la cancellazione del progetto, dopo anni in cui si è sentito molto fortunato a poter lavorare ad un film su Wile E. Coyote, ed elogiando anche tutto il team di lavoro e la troupe:"Per tre anni ho avuto la fortuna di fare un film su Wile E. Coyote, il personaggio più tenace, appassionato e resiliente di sempre. Ero circondato da un team brillante, che ha messo l’anima in questo progetto per anni. Eravamo tutti determinati a renere onore all’eredità di questi personaggi storici e rendere loro giustizia. Durante la corsa, abbiamo mostrato il film al pubblico in varie occasioni, e ci hanno tutti dato punteggi fantastici. Sono più che fiero del risultato finale, e più che devastato dalla decisione della Warner Bros. Ma nello spirito di Wile E. Coyote, la resilienza e l’ostinazione vincono sempre".

Già nel 2022 si parlò di una possibile cancellazione di Coyote vs Acme e ora è arrivata la conferma.