Coyote vs Acme, che speranze ci sono per salvare il film dei Looney Tunes?

Che speranze ci sono di salvare Coyote vs Acme? Dopo che la situazione de Le notti di Salem è stata risolta, cerchiamo di fare il punto della situazione sul nuovo film ibrido animazione/live-action con protagonisti i personaggi dei Looney Tunes.

In una recente intervista Samy Burch, una degli sceneggiatori del film, ha condiviso con i fan un prezioso aggiornamento relativo alla stato del film, che potrebbe ancora avere qualche speranza di essere salvato: "Per quanto ne so", ha detto, "le discussioni sono ancora in corso. Siamo tutti molto affranti dalla situazione che si è venuta a creare, e speriamo che in qualche modo il film trovi la sua casa e non finisca bloccato in un caveau per sempre. Da qualche parte c'è un'ottima soluzione che può soddisfare tutti."

Burch ha anche colto l'occasione per dichiarare che le proiezioni di prova di Coyote vs. Acme sono ancora in corso: "So che hanno proiettato il film in diverse occasioni e da quanto ho capito queste proiezioni sono ancora in corso di svolgimento. Spero che sia una cosa che posso rivelare, chissà. Ma il film è meraviglioso, Will Forte è grandissimo e dopo aver visto visto la versione finale ne sono molto orgogliosa."

Dato che Warner Bros a quanto pare ha rifiutato le offerte di studi come Prime Video e Netflix, che avevano pensato di comprare il film, a questo punto la situazione è abbastanza chiara: o Coyote vs Acme seguirà Le notti di Salem con una distribuzione in esclusiva sulla piattaforma Max, oppure rischierà di fare la fine di Batgirl, cancellato definitivamente.

