Coyote vs Acme, la sceneggiatrice spera che il film esca:'Ne stiamo ancora parlando'

La sceneggiatrice di Coyote vs Acme, Samy Burch, ha parlato del film Coyote vs Acme sul red carpet della Notte degli Oscar e ha alimentato una piccola fiammella di speranza per i fan, dopo l'annuncio della decisione di non distribuire il lungometraggio, nonostante sia già stato completato. Ecco le parole di Burch sull'argomento.

"Per quanto ne so è in corso [la discussione]. Penso che siamo tutti piuttosto affranti per la decisione. Speriamo che trovi in qualche modo la sua casa e non finisca bloccato in una cassaforte per il resto del suo tempo. Sarebbe un'ottima soluzione" ha spiegato Burch.



In effetti, Warner Bros. non ha ancora annunciato il destino definitivo del film con protagonisti John Cena e Will Forte.

Dopo la notizia dell'accantonamento del film da parte di Warner Bros. Discovery, i fan hanno reagito con rabbia sui social, chiedendo che si ripeta il caso di Batgirl, cancellato dallo studio nonostante fosse completato e pronto per la distribuzione.



Will Forte ha criticato la scelta di Warner Bros. Discovery e il modus operandi dello studio in una situazione che non ha giovato ai lavoratori del film, dallo staff artistico a quello tecnico, e nemmeno ai fan, privati della visione di un film ampiamente annunciato.



Anche il creatore di Across the Spider-Verse ha attaccato Warner Bros. Discovery per questa scelta che ha spiazzato pubblico e addetti ai lavori. Vi terremo aggiornati su eventuali novità.