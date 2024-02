Coyote vs Acme è in pericolo: la salvezza del film cancellato è a rischio

La questione Coyote vs Acme non sembra destinata a trovare una soluzione in tempi brevi: la cancellazione del film da parte di Warner Bros. ha dato il via a una situazione complicata almeno quanto quella del precedente e tanto discusso Batgirl, ma nonostante ciò sembrava, fino a poco fa, che una via d'uscita potesse esistere.

Sul finire dello scorso anno si era infatti parlato di una possibile acquisizione di Coyote vs Acme da parte di Paramount, Amazon o Netflix, con i tre colossi dell'intrattenimento in prima fila per convincere Warner Bros. a lasciare che il film godesse di una seconda possibilità: stando a quanto leggiamo, però, qualcosa sembrerebbe essere andato storto.

Le offerte sarebbero effettivamente giunte a Warner Bros., che però avrebbe sparato alto: la cifra richiesta per il film con Will Forte è stata di circa 80 milioni, e a quanto pare la produzione avrebbe rifiutato qualunque tentativo di contrattazione da parte dei possibili acquirenti. A rendere il tutto più assurdo arrivano anche le voci secondo cui gli attuali dirigenti Warner non avrebbero neanche preso parte agli screening del film, lasciando intendere la volontà di cestinare a priori un progetto nel quale evidentemente non era mai stata riposta fiducia da parte della nuova dirigenza. Si arriverà mai a una soluzione? Staremo a vedere, ma ad oggi le prospettive sembrano davvero nere.