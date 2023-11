Coyote vs ACME, si fanno avanti Netflix, Prime Video ed Apple: dove finirà?

Lo scandalo che ha colpito la Warner Bros per la cancellazione del film Coyote vs. Acme si sta concludendo in modo molto diverso rispetto a quello che molti avevano preventivato all'inizio. Infatti, pare che si siano fatte avanti per la distribuzione Amazon Prime, Apple e Netflix.

L'idea che i registi potessero vendere Coyote vs. Acme ad altri distributori si è confermata veritiera. Dopo che il film ha fatto parlare di se per una cancellazione a pellicola finita che ricordava fin troppo quella di Batgirl di qualche tempo fa, la Warner è finita nuovamente nell'occhio del ciclone per la sua politica di cancellazione a prodotti praticamente già finiti e pronti per la post produzione. Proprio per questo motivo è sembrata più che logica la corsa che si sta verificando in queste ore per conquistare la distribuzione del film live action dei Looney Tunes.

I potenziali acquirenti, al momento, sarebbero Prime Video, Netflix e Apple che si sono posizionate in prima linea per conquistare i diritti della pellicola e la possibilità di distribuirla. Fino ad ora non ci sono stati dei veri e propri accordi ma Amazon sembra essere la major più avanti in questa battaglia. Le proiezioni per gli acquirenti si terranno nei prossimi giorni dopo una lunga serie di proteste da parte dei registi e tantissime maestranze che hanno lavorato alla pellicola.

Dopo la cancellazione di Coyote vs. Acme il regista si era definito devastato per la scelta della Warner Bros. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!