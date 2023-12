Coyote vs Acme: Netflix, Amazon e Paramount vogliono salvare il film dei Looney Tunes

La cancellazione di Coyote vs Acme da parte di Warner Bros non sarà la fine per il nuovo film live-action dedicato ai personaggi dei Looney Tunes sceneggiato da James Gunn, dato che diversi altri studi sono interessati a comprarlo e a distribuirlo.

Come vi abbiamo riportato in precedenza, Netflix e Prime Video sono molto interessati a Coyote vs Acme, ma in queste ore Deadline riporta che nella guerra per l'acquisto dei diritti è entrata con prepotenza anche Paramount, mentre Apple TV+ nel frattempo sembrerebbe aver preso le distanze: al momento non è chiaro quale sia la posizione di Netflix e Prime Video, ma secondo Deadline Paramount avrebbe già avanzato un'offerta ufficiale a Warner Bros, che includerebbe anche una distribuzione nelle sale prima del debutto in streaming sulla piattaforma Paramount+, ovviamente in esclusiva.

La Warner non vuole svendere - l'obiettivo è non solo quello di recuperare i 70 milioni di dollari di budget ma anche ricavarci qualcosa sopra, se possibile - ma potrebbe essere solo questione di tempo prima che un qualche tipo di affare vada in porto. Anche perché, come specifica Deadline, la dirigenza Warner si sta facendo una pessima reputazione, a forza di cancellare progetti da un giorno all'altro, con un regista rimasto anonimo che ha dichiarato: "Abbiamo un progetto in fase di sviluppo alla Warner, ma non proseguiremo nei lavori perché Dio solo sa cosa potrebbe accadere al momento".

Vi terremo aggiornati su tutti i prossimi sviluppi.