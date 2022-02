Coyote vs, Acme, John Cena nel cast del film prodotto da James Gunn

John Cena torna a fare squadra con James Gunn e Warner Bros. in Coyote vs. Acme, la pellicola a metà tra cartoon e live-action ispirata ai celebri Looney Tunes.

È animato? Sì. È live-action? Sì.

Coyote vs. Acme unirà il meglio di due mo(n)di di far cinema nel portare sul grande schermo le avventure dei Looney Tunes, e in particolare quelle di Willy il Coyote, che si ritroverà contro... John Cena!

Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, l'interprete di Peacemaker si aggiunge al cast del film in nei panni del boss della Acme, la compagnia che continua a dargli problemi ogni volta che cerca di catturare il velocissimo Beep Beep.

Secondo la sinossi ufficiale del film, la cui sceneggiatura si rifarà a un articolo umoristico del New Yorker intitolato proprio Coyote vs. Acme, "Willy il Coyote deciderà di assumere un avvocato per far causa alla Acme corporation dopo l'ennesimo fallimento degli strumenti utilizzati nel tentativo di catturare Beep Beep. Il caso vedrà dunque Willy e il suo avvocato contro l'intimidatorio boss dell'Acme (Cena), ma un'amicizia tra umani e personaggi animati metterà in difficoltà la loro determinazione nel portare a casa la vittoria in tribunale".

La pellicola che uscirà a luglio 2023 sarà prodotta dal regista di The Suicide Squad James Gunn, ma diretta Dave Green con uno script firmato Samy Burch.