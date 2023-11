Coyote vs Acme, anche James Gunn si schiera a favore del film cancellato

Come riportato in questi giorni, dopo la cancellazione voluta improvvisamente da Warner Bros Discovery il film live-action Coyote vs Acme è tornato in vita grazie ad una clausola che permetterà ai suoi registi di vendere il film completo ad altri studi cinematografici.

Attualmente si parla di servizi di streaming on demand come Netflix, Prime Video e Apple, con una distribuzione nelle sale ancora molto in dubbio, ma in queste ore anche James Gunn ha mostrato il suo supporto a Coyote vs Acme: il direttore creativo del nuovo DCU e co-ceo della nuova etichetta DC Studios, che agisce sotto il controllo di Warner Bros Discovery, che del film live-action dei famosi personaggi Looney Tunes con protagonista John Cena è anche sceneggiatore, è comparso sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram per postare una foto di Willy il Coyote e l'emoticon di un cuore, senza rilasciare dichiarazioni al riguardo.

Ricordiamo che James Gunn ha lavorato alla storia del film insieme a Jeremy Slater e a Samy Burch, con Dave Green alla regia. L'autore di Superman: Legacy è particolarmente legato al progetto, che vede come protagonista il già citato John Cena, con il quale ha lavorato sia per la serie tv di HBO Max Peacemaker che nel film originale The Suicide Squad. La storia di Coyote vs Acme, interpretato anche da Will Forte e Lana Condor, segue Willy il Coyote che decidere di assumere un avvocato umano per citare in giudizio la società immaginaria Acme dopo che molti dei loro prodotti gli si sono ritorti contro durante la sua infinita ricerca del Road Runner Beep Beep.

Vi terremo aggiornati sulle sorti del film, continuate a seguire i canali di Everyeye.