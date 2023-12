Coyote vs. ACME, ecco la prima foto del film cestinato da Warner Bros!

Coyote vs. ACME rischia di dare il via a un nuovo caso Batgirl: il film (non più) targato Warner Bros. appartiene a quella cerchia di prodotti cestinati dalla produzione quando i lavori erano praticamente già conclusi, ma stavolta la speranza concreta è che qualcuno arrivi a salvare gli sforzi degli addetti ai lavori.

Mentre le ultime news parlano di Amazon e Paramount interessate ad acquistare Coyote vs. ACME, una prima foto ci dimostra infatti ciò di cui, finora, non avevamo effettivamente mai avuto una prova tangibile: il film che avrebbe dovuto vedere John Cena interagire con i Looney Tunes è vivo e vegeto, e sta solo aspettando che qualcuno si faccia carico della sua distribuzione.

Una prima foto circolata sui social in queste ore ci presenta infatti proprio un'immagine tratta dal film, con Willie E. Coyote seduto in quella che ha tutta l'aria di essere un'aula di tribunale in compagnia di Will Forte (che del nostro Willie, ricordiamo, è anche doppiatore). La foto è stata rilasciata senza alcun dettaglio aggiuntivo che ci aiuti a contestualizzarla, ma una cosa è certa: Coyote vs. ACME non vuole finire nel dimenticatoio come Batgirl, e sta solo aspettando che qualcuno si decida a risolvere una situazione diventata ormai parecchio spinosa.