Coyote vs Acme, c'è ancora speranza per il film cancellato? Gli ultimi aggiornamenti

Le speranze di vedere Coyote vs Acme potrebbero non essere del tutto tramontate. A settimane di distanza dalle dichiarazioni della sceneggiatrice Samy Burch, sulla ricerca di acquirenti da parte a Hollywood, secondo il New York Times, Warner Bros. non sarebbe ancora disposta a rinunciare al film né tantomeno a distruggerlo.

I report intorno alla notizia della mancata distribuzione di Coyote vs Acme riportavano la scelta di Warner Bros. di cancellare del tutto il film per poter recuperare una detrazione fiscale da 40 milioni di dollari ma secondo gli ultimi aggiornamenti le informazioni sarebbero inaccurate.



Aggiornamenti che necessitano ancora di conferme, soprattutto per quanto concerne l'interesse di Warner Bros., dal momento che la sceneggiatrice Samy Burch aveva dichiarato che il film era alla ricerca di una nuova casa che gli permettesse di essere mostrato al mondo:"Speriamo che in qualche modo ne trovi una e non finisca bloccato in una cassaforte per il resto del tempo. So che hanno proiettato il film in alcuni luoghi e penso che lo stiano ancora facendo. Spero di poterlo dire. Sto andando completamente alla deriva, è semplicemente il miglior team con il quale ho lavorato. Dave Green, che l'ha diretto, lo adoro. Will Forte è fantastico nel film. Ho visto il montaggio finale completato e ne sono molto orgogliosa".



Anche James Gunn ha fornito il sostegno a Coyote vs Acme, così come diversi addetti ai lavori, tra cui Phil Lord e Chris Miller che l'hanno definito 'bellissimo'.

