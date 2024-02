Coyote vs Acme, anche il creatore di Spider-Man: Across the Spider-Verse attacca Warner

Pensavamo, qualche tempo fa, che Batgirl fosse un unicum nella storia del cinema: Warner Bros. ha però deciso di strafare e, con Coyote vs Acme, ci sta facendo assistere al remake della triste fine del defunto film con Leslie Grace, generando non poco dissenso tra quegli addetti ai lavori a cui la questione proprio non va giù.

A parlare della possibilità che Coyote vs Acme non si salvi dalla cancellazione è infatti stato in queste ore Phil Lord, noto soprattutto come regista di Lego Movie e co-sceneggiatore insieme a Chris Miller di quei due capolavori dell'animazione che portano il nome di Spider-Man: Un Nuovo Universo e Spider-Man: Across the Spider-Verse.

"È anticoncorrenziale il fatto che uno degli studios più grandi al mondo fugga dal mercato nella speranza di sfruttare una scappatoia fiscale per cancellare un intero film in modo da poter effettuare più facilmente la fusione con un altro studio altrettanto grande? Perché a me questo SEMBRA anticoncorrenziale. [...] Se solo poteste vedere Coyote vs Acme sapreste quanto sarebbe divertente se tutto ciò finisse con un'interrogazione parlamentare" sono state le parole di Lord. Al momento, comunque, le possibilità che qualcuno possa acquistare il film alla cifra richiesta da Warner Bros. appaiono davvero ridotte all'osso: vedremo, dunque, se è davvero così che dovrà concludersi questa vicenda.