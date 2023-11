'Coyote vs ACME è bellissimo': il film cancellato viene promosso da Chris Miller

Il regista Chris Miller, insieme a Phil Lord, ha commentato positivamente Coyote vs ACME, il film che Warner Bros. ha deciso di non distribuire, accantonando il prodotto a progetto ultimato e permettendogli successivamente di trovare una nuova distribuzione. Miller ha espresso la propria opinione sui social.

"Ho visto Coyote vs ACME ed è delizioso. Divertente, affascinante, con buoni tempi comici, e con una sorprendente dose di cuore. Spero che diversi studi lo seguano in modo che il mondo possa vedere tutto il buon lavoro svolto dalle persone" ha scritto Chris Miller su X.



Anche Phil Lord ha espresso il proprio punto di vista tramite il web:"Coyote vs ACME è meraviglioso. Dave Green [il regista] c'è riuscito. Esilarante, intelligente, esistenziale e commovente, rende questo personaggio di tutti i tempi più attuale che mai".



Nei giorni scorsi Warner ha cambiato idea e Coyote vs ACME potrà essere distribuito da un'altra casa di distribuzione, dopo la scelta della major di non procedere nel progetto del film per sfruttare una deduzione fiscale da 30 milioni di dollari.



La recente decisione di Warner Bros. su Coyote vs ACME aveva provocato diverse reazioni negative: Dave Green era affranto e non aveva nascosto la propria delusione, pubblicando un messaggio sul suo account personale.

Nel cast del film la star è senza dubbio l'ex wrestler John Cena, affiancato da Will Forte e Lana Condor.