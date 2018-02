Cowboy Ninja Viking verrà riscritto dallo sceneggiatore di Thor: Ragnarok

È l’attendibile Deadline a lanciare l’esclusiva secondo cuisarebbe stato ingaggiato per riscrivere lo script di Cowboy Ninja Viking , il film della Universal Pictures diretto dacon protagonista

Come saprete il lungometraggio sarà un adattamento dell’omonima graphic novel di A. J. Lieberman e di Riley Rossmo, pubblicata dalla Image Comics. La sceneggiatura ha subito diversi rimaneggiamenti in passato, partendo dal lavoro svolto da Paul Wernick ed Everett David Reese, passando per Craig Mazin ed ora, in ordine di tempo, con Eric Pearson.

Spulciando tra i lavori portati a termine dallo sceneggiatore troviamo diverse altre collaborazioni Marvel oltre all’ultima riguardante il dio del tuono, tra cui numerosi Marvel One-Shot e alcuni episodi della serie televisiva Agent Carter trasmessa sul canale ABC. Ritornando, invece, sul piano cinematografico dei Marvel Studios rinveniamo anche delle partecipazioni lavorative in Ant-Man, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War ed il quarto capitolo degli Avengers ancora non titolato.

Le riprese di Cowboy Ninja Viking con Chris Pratt dovrebbero partire a giugno a Vancouver. L'attore vestirà i panni di Duncan, un paziente affetto da Disturbo da Personalità Multiple divenuto un assassino con tre stili di combattimento diversi, ognuno con abilità affini ai cowboy, ai ninja o ai vichinghi. La storia vedrà Duncan fuggire dall'agenzia governativa per la quale lavora alla ricerca del miliardario a capo del programma Triplet.

L'uscita nelle sale di Cowboy Ninja Viking è attesa per il 28 giugno 2019.