Cowboy Ninja Viking, la produzione del film con Chris Pratt inizierà a giugno 2018

Le ultime notizie relative all'adattamento cinematografico di Cowboy Ninja Viking risalgo allo scorso agosto, quando venne annunciata la data d'uscita, ma è oggi grazie ache possiamo tornare a parlare del film che vedrà protagonista l'amato

Secondo quanto riferito dal sito, infatti, il progetto ancora senza un regista dovrebbe iniziare la produzione nel giugno del 2018 a Vancouver. Pratt è coinvolto nel progetto dal 2014 ed è attualmente il solo membro del cast ad essere ufficializzato. Rheet Reese e Paul Wernick (Deadpool) hanno inizialmente scritto la sceneggiatura, ma questa è stata revisionata da Craig Mazin (Una notte da leoni perte 3).



Il fumetto di Cowboy Ninka Vikings edito in america dalla Image Comics racconta di Duncan, un abilissimo assassino con tre diverse personalità: un cowboy, un ninja e un vichingo. Questo viene allora assunto da una misteriosa agenzia governativa con il compito di dare la caccia ai suoi compagni, conosciuti come "triplette", tutti con tre diverse personalità a loro volta. Per fare un esempio, uno di questi può accedere alle capacità di un Sicario, di un Navy SEAL e di un roadie dei Dokken.



Comunque, il fatto che la Universal abbia rilasciato la data di inizio produzione potrebbe significare l'annuncio di un regista a breve.