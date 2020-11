COVID 21: Lethal Virus, il nuovo film horror immagina una terribile mutazione del COVID-19

Che il mondo del cinema avrebbe voluto dire la sua sulla pandemia lo si era capito già da un po', tra un Lockdown all'Italiana e notizie sul via alla produzione di più di un film incentrato sulla drammatica situazione che stiamo vivendo: a questi appartiene COVID 21: Lethal Virus, un horror che sembra volersi spingere ancora oltre.

Come avrete già intuito dal titolo, infatti, il film parlerà non del COVID-19, bensì del COVID-21, pericolosissima e decisamente più letale mutazione del virus che in questi ultimi mesi ha messo in ginocchio il mondo intero.

In COVID 21: Lethal Virus, dunque, un'umanità ancora intenta a leccarsi le ferite lasciate dall'attuale pandemia dovrà cercare di prendere immediatamente le contromisure ad un virus ancora più pericoloso: il film seguirà quindi le vicende di Allyson, scienziata in grado di sviluppare una cura, e dei militari che dovranno permetterle di arrivare il prima possibile al suo laboratorio.

"L'intento del film è di intrattenere con una buona dose di azione e suspense, mettendo anche in guardia i nostri spettatori dai pericoli del cambiamento climatico ed invitandoli ad avere più cura della nostra società" ha spiegato il regista Daniel Hernandez Torrado. Una piccola curiosità: la produzione del film è cominciata nel 2019, ben prima che la pandemia dilagasse in questo modo! Per chi non lo ricordasse, intanto, il primo film sul coronavirus era stato girato in Canada nei mesi scorsi ed era ambientato in un ascensore.